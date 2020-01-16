Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Стариков: Такие кабинеты, как у главы Кабмина, регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала. Попасть туда могут только "свои"

Служба безопасности Украины обязана немедленно провести проверку кабинета премьер-министра Алексея Гончарука на наличие там прослушивающих устройств, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стариков: Главный вопрос произошла ли утечка государственной тайны?
Стариков: Главный вопрос – произошла ли утечка государственной тайны?
Фото: Олег Стариков / Facebook

Кабинеты высших должностных лиц Украины регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала, а попасть туда могут только "свои" люди. Об этом изданию "ГОРДОН" сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя публикацию аудио, запись которых, вероятно, была сделана в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Прежде всего, возникает вопрос – на какой носитель были записаны разговоры? Либо он был у кого-то из присутствующих, либо это стационарное записывающее устройство, оборудованное в данном кабинете. Чей это носитель – наших спецслужб или иностранных? Если иностранных – то как наша контрразведка это допустила? Это худший из всех возможных вариантов. Ведь в таком случае иностранная агентура проникла в святая святых – и гостайна не защищена. Значит, нужно решать вопрос кадрового укрепления оперативных подразделений и Службы безопасности. Сейчас СБУ обязана немедленно провести проверку кабинета на наличие прослушивающих устройств", – подчеркнул Стариков.

По его словам, СБУ может довольно легко выяснить, кто занес в кабинет премьер-министра записывающее устройство.

"Такие кабинеты, как у главы правительства, регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала. И попасть в эти кабинеты могут только "свои". Кто угодно туда не зайдет. Даже уборщицы заходят туда под присмотром. СБУ нужно выяснить, кто занес записывающее устройство. Это довольно легко определить. И в отношении этого человека могут открыть производство. Допросят всех, кто был на этой встрече, начнут проверять каналы утечки. Главный вопрос – произошла ли утечка государственной тайны?" – отметил Стариков.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. 16 января опубликован третий фрагмент аудиозаписи. По данным ZN.ua, всего может быть 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины опровергают эту информацию.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ". По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда "на правильном пути".

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины. 

Теги: СБУ, контрразведка, спецслужбы, Олег Стариков, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS