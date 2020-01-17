Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что передал главе Украинского государства Владимиру Зеленскому заявление об отставке, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту".

Гончарук сообщил, что решение уйти в отставку связано с публикацией в СМИ "файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве" Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что подал заявление об отставке.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – сообщил премьер-министр.

Гончарук утверждает, что его команда состоит из порядочных людей.

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого ни хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют всякую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть. В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг "слитых" в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", – заявил Гончарук.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

16 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.