Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Министр развития общин Бабак уходит в отставку. В "Слуге народа" сообщили, кто ее может заменить

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что ее место может занять глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
14 января Бабак называла информацию о своей возможной отставке "специальной дискредитацией и манипулированием общественным мнением"
14 января Бабак называла информацию о своей возможной отставке "специальной дискредитацией и манипулированием общественным мнением"
Фото: samopomich.ua

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже находится в Кабинете Министров. Об этом 16 января сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" и Кабмине.

По словам собеседников, министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

Вместо Бабак должность министра развития общин и территорий займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль. Источники в Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером, пишет "Украинская правда".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила "24 каналу", что место Бабак, вероятно, займет Шмыгаль. Он экономист по образованию. Возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. До этого был вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире "UA:Перший" подтвердила, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Вопрос, произойдет ли эта отставка, остается открытым потому, что Верховная Рада должна за это проголосовать, комитет должен заслушать министра. Услышать ее отчет и причины, почему она хочет уйти со свой должности. И кроме этого, заслушать другого кандидата на должности. Завтра фракция "Слуга народа" заслушает одного из кандидатов на эту должность. Мы готовим вопросы, как он видит свой план работы в министерстве", – сказала она.

14 января Бабак называла информацию о своей возможной отставке "специальной дискредитацией и манипулированием общественным мнением". "Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, из текста, который есть в публикациях, берутся только две сферы деятельности министерства – строительство и децентрализация. На них и равняют вроде бы эффективность моей работы", – говорила министр "24 каналу".

По данным "Украинской правды", кандидатуру Бабак на должность министра президенту предложил премьер-министр Алексей Гончарук, который был знаком с ней по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.

 До назначения в Кабмин Бабак была народным депутатом VIII созыва от "Самопомочі".

Теги: Верховная Рада, Украина, Алена Бабак, Слуга народа, Роксолана Пидласа, Алексей Гончарук, Евгения Кравчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS