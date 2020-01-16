Министр развития общин Бабак уходит в отставку. В "Слуге народа" сообщили, кто ее может заменить

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что ее место может занять глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже находится в Кабинете Министров. Об этом 16 января сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" и Кабмине.

По словам собеседников, министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

Вместо Бабак должность министра развития общин и территорий займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль. Источники в Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером, пишет "Украинская правда".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила "24 каналу", что место Бабак, вероятно, займет Шмыгаль. Он экономист по образованию. Возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. До этого был вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире "UA:Перший" подтвердила, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Вопрос, произойдет ли эта отставка, остается открытым потому, что Верховная Рада должна за это проголосовать, комитет должен заслушать министра. Услышать ее отчет и причины, почему она хочет уйти со свой должности. И кроме этого, заслушать другого кандидата на должности. Завтра фракция "Слуга народа" заслушает одного из кандидатов на эту должность. Мы готовим вопросы, как он видит свой план работы в министерстве", – сказала она.

14 января Бабак называла информацию о своей возможной отставке "специальной дискредитацией и манипулированием общественным мнением". "Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, из текста, который есть в публикациях, берутся только две сферы деятельности министерства – строительство и децентрализация. На них и равняют вроде бы эффективность моей работы", – говорила министр "24 каналу".

По данным "Украинской правды", кандидатуру Бабак на должность министра президенту предложил премьер-министр Алексей Гончарук, который был знаком с ней по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.

До назначения в Кабмин Бабак была народным депутатом VIII созыва от "Самопомочі".