Слив записи в Кабмине – не только провокация против правительства, но и открытая демонстрация возможностей того, кто ее организовал

Столько шума из-за слива тайной записи совещания в Кабмине. А я прослушал несколько раз и не нашел криминала. Конечно, кроме того, что вообще кто-то слушает совещания в кабинете премьера воюющей страны.

А непосредственно по содержанию услышанного… Ну да, люди советуются, как доступно объяснить макроэкономические процессы непрофессионалу в экономике. Да, премьер признает, что он "профан в экономике", так премьер-министр – должность политическая и управленческая, он и не обязан быть экономистом, медиком, военным, юристом, артистом и специалистом в прочих сферах жизни, которыми управляет правительство. Для этого есть министры и целые министерства профессионалов.

То, что премьер констатирует некомпетентность президента в экономике… А мы что, не знали, что Зеленский пришел на Банковую не из банка, а со сцены? Мы что, ждали, что он будет великим экономистом или финансистом? А зачем нам тогда Кабмин, Нацбанк и т.д. и т.п?

В общем, нагнали шуму на пустом месте. Я в последнее время (по мере разворачивания боевых действий между командами Коломойского и Зеленского) вообще замечаю странную тенденцию в нашем информпространстве – мы обсуждаем не столько факты, сколько их трактовку, данную теми, кто эти факты слил. Не очень правильная стратегия, учитывая, что сливщики – люди, как правило, заинтересованные, а значит, их трактовки как раз нужно игнорировать. Если, конечно, мы хотим отделять мух от котлет, а не крылышки пережевывать.

Ну, и насчет того, кто слил… По-моему, все очевидно. Особенно учитывая, что оправдываться министры собирались за укрепление курса гривны (которое я лично не поддерживаю). А кто вообще постоянно поднимает эту тему? Кто несет из-за этого убытки? Кто, в конце концов, организовывает и оплачивает акции рабочих своих предприятий перед Нацбанком? Они же не скрывали, чьи предприятия представляли в Киеве в рабочее время, они специально надевали жилетки с их названиями. Так что вчерашний слив – это не только провокация против правительства, это еще и открытая демонстрация возможностей того, кто ее организовал.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора