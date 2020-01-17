Зеленский не примет отставку Гончарука – Бутусов

Парламентская фракция "Слуга народа" готова голосовать за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука в случае, если президент Владимир Зеленский ее примет, сообщил глава фракции Давид Арахамия. Раскрутка акции с отставкой премьера через структуры, близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому, сделали неизбежным поддержку украинского правительства всеми международными структурами, президент Украины Владимир Зеленский отставку не поддержит, считает главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Сегодня Гончарук сообщил, что передал Зеленскому заявление об отставке Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский не примет отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои источники.

"Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается... Это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами", – считает главред издания Юрий Бутусов.

По его мнению, Зеленский может уволить Гончарука только в случае резкого падения рейтинга своего и своей политической силы.

"Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета. А внутренние политические разборки на президента особого влияния не имеют, он балансирует между группами влияния в своем окружении и не спешит кого-то ослаблять или кого-то усиливать", – подчеркнул журналист.

Сегодня в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы фракции готовы поддержать отставку Гончарука в случае, если ее поддержит Зеленский, пишет "РБК Украина".

Он подчеркнул, что сейчас фракция ждет, как на заявление об отставке отреагирует президент.

"Если президент поддержит идею его отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", – сказал Арахамия.

По его мнению, объективных причин для отставки Гончарука нет.

"На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", – добавил Арахамия.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

16 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".