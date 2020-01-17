Зеленский не примет отставку Гончарука – Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский не примет отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои источники.
"Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается... Это событие только упрочит позиции Гончарука. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами", – считает главред издания Юрий Бутусов.
По его мнению, Зеленский может уволить Гончарука только в случае резкого падения рейтинга своего и своей политической силы.
"Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета. А внутренние политические разборки на президента особого влияния не имеют, он балансирует между группами влияния в своем окружении и не спешит кого-то ослаблять или кого-то усиливать", – подчеркнул журналист.
Сегодня в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы фракции готовы поддержать отставку Гончарука в случае, если ее поддержит Зеленский, пишет "РБК Украина".
Он подчеркнул, что сейчас фракция ждет, как на заявление об отставке отреагирует президент.
"Если президент поддержит идею его отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", – сказал Арахамия.
По его мнению, объективных причин для отставки Гончарука нет.
"На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", – добавил Арахамия.
15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".
В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.
16 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.
17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.