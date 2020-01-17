Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины

Представительство МВФ в Киеве ответило на просьбу прокомментировать обвинения в адрес Кабинета Министров и Национального банка Украины в некомпетентности – там считают, что новое правительство создало предпосылки для экономической стабильности и роста.

МВФ: Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат политики правительства Фото: ЕРА

В Международном валютном фонде назвали благоразумной политику нынешнего правительства и Нацбанка Украины. Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес Кабинета Министров и Национального банка Украины в некомпетентности.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины... Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – отметили в представительстве МВФ.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

Там собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны, а женщина с голосом Рожковой на аудиозаписи озвучила дату разговора – 16 декабря. Якобы Гончарук на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра, не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

15–16 января обнародовали вторую и третью часть аудиозаписей. Собеседники обсуждают снижение экономического роста и инфляцию в Украине. Человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит, что к четвертому кварталу правительство могут обвинить в том, что они "ухандокали экономику".

По данным ZN.UA, всего может быть 14 частей.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ". По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда "на правильном пути".

Сегодня Гончарук написал заявление об отставке.