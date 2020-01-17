Верещук: Если Гончарук юрист и знает, как писать заявления об отставке, то зачем он подставляет президента, делая из него почтальона?

Передав президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Верховной Рады, премьер-министр Алексей Гончарук подставляет главу государства. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Большинство коллег из фракции "Слуга народа" поддержат любое решение президента по Гончаруку. То есть как он решит – так и будет. Мы понимаем, что именно Зеленский рекомендовал нам в качестве главы Кабмина господина Гончарука. И сейчас мы ждем решения президента. Это политическая составляющая вопроса. Что касается юридической – то премьер поступил неправильно, обратившись с заявлением к президенту. Он знает, что по закону должен был подать заявление в Верховную Раду. Сегодня в парламенте Гончаруку задали вопрос по этому поводу. Он сказал, что написал заявление в Верховную Раду, но спикер эту информацию опроверг. Эта ситуация дискредитирует и президента, и премьера, и наше монобольшинство. Сегодня мы хотели услышать от Гончарука ответы на вопросы о заоблачных премиях, об этих аудиозаписях – его это голос на них или нет. Никто его в отставку отправлять не собирался", – подчеркнула Верещук.

Она считает, что глава Кабмина не должен был избегать диалога с нардепами в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Недавно у нас был разговор во фракции, и мы не собрали даже 20 голосов за его отставку. Поэтому у него не было никаких оснований игнорировать наши вопросы. Сегодня он выступил с пятиминутной речью о том, какие они молодцы, и ушел. Нам не дали возможности задать ему вопросы. А ведь премьер – подотчетный. И прежде всего, перед обществом. Министру иностранных дел тоже было нелегко держать ответ. Ведь вопросы касались крушения украинского самолета в Иране. Но он нормально отвечал. Поэтому ничего страшного с премьером не случилось бы, если бы он точно так же отвечал на интересующие нас вопросы. Никто не осудил бы его за любой ответ. Но избегать диалога – значит, показывать слабость. У него за плечами целое монобольшинство. И мы всегда готовы его поддержать. Главное – чтобы он этого хотел", – отметила нардеп.

По ее словам, поддержка Гончарука в парламенте станет гораздо меньше.

"Если Гончарук юрист и знает, как писать заявления, то зачем он подставляет президента, делая из него почтальона? Что, президент должен сам передавать его заявление в парламент? Это просто неуважение. Либо он не понимает, куда попал. Ну ладно, он профан в экономике, но юрист же, вроде бы, хороший. По крайней мере, я на это надеялась. Неужели он не знает элементарных правил? В конце концов, есть юридический отдел – пусть обратится, ему там помогут. На нас же смотрит весь мир, нам нужно работать с западными партнерами, а мы балуемся с пиар-акциями премьера. После этого поддержка Гончарука будет в разы меньше – даже в нашей фракции. Мы же понимаем, что это все отразится и на нас. И мы не для этого давали ему иммунитет на год, чтобы он так себя вел", – резюмировала Верещук.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

17 января Зеленский потребовал от правоохранителей за две недели найти, кто прослушивал Гончарука.