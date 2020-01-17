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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Верещук: Если Гончарук юрист и знает, как писать заявления об отставке, то зачем он подставляет президента, делая из него почтальона?

Большинство народных депутатов из фракции "Слуга народа" поддержат любое решение президента Украины Владимира Зеленского по вопросу отставки премьер-министра Алексея Гончарука, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Верещук: Гончарук сказал, что написал заявление об отставке в Верховную Раду, но спикер эту информацию опроверг
Верещук: Гончарук сказал, что написал заявление об отставке в Верховную Раду, но спикер эту информацию опроверг
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Передав президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Верховной Рады, премьер-министр Алексей Гончарук подставляет главу государства. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Большинство коллег из фракции "Слуга народа" поддержат любое решение президента по Гончаруку. То есть как он решит – так и будет. Мы понимаем, что именно Зеленский рекомендовал нам в качестве главы Кабмина господина Гончарука. И сейчас мы ждем решения президента. Это политическая составляющая вопроса. Что касается юридической – то премьер поступил неправильно, обратившись с заявлением к президенту. Он знает, что по закону должен был подать заявление в Верховную Раду. Сегодня в парламенте Гончаруку задали вопрос по этому поводу. Он сказал, что написал заявление в Верховную Раду, но спикер эту информацию опроверг. Эта ситуация дискредитирует и президента, и премьера, и наше монобольшинство. Сегодня мы хотели услышать от Гончарука ответы на вопросы о заоблачных премиях, об этих аудиозаписях – его это голос на них или нет. Никто его в отставку отправлять не собирался", – подчеркнула Верещук.

Она считает, что глава Кабмина не должен был избегать диалога с нардепами в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Недавно у нас был разговор во фракции, и мы не собрали даже 20 голосов за его отставку. Поэтому у него не было никаких оснований игнорировать наши вопросы. Сегодня он выступил с пятиминутной речью о том, какие они молодцы, и ушел. Нам не дали возможности задать ему вопросы. А ведь премьер – подотчетный. И прежде всего, перед обществом. Министру иностранных дел тоже было нелегко держать ответ. Ведь вопросы касались крушения украинского самолета в Иране. Но он нормально отвечал. Поэтому ничего страшного с премьером не случилось бы, если бы он точно так же отвечал на интересующие нас вопросы. Никто не осудил бы его за любой ответ. Но избегать диалога – значит, показывать слабость. У него за плечами целое монобольшинство. И мы всегда готовы его поддержать. Главное – чтобы он этого хотел", – отметила нардеп.

По ее словам, поддержка Гончарука в парламенте станет гораздо меньше.

"Если Гончарук юрист и знает, как писать заявления, то зачем он подставляет президента, делая из него почтальона? Что, президент должен сам передавать его заявление в парламент? Это просто неуважение. Либо он не понимает, куда попал. Ну ладно, он профан в экономике, но юрист же, вроде бы, хороший. По крайней мере, я на это надеялась. Неужели он не знает элементарных правил? В конце концов, есть юридический отдел – пусть обратится, ему там помогут. На нас же смотрит весь мир, нам нужно работать с западными партнерами, а мы балуемся с пиар-акциями премьера. После этого поддержка Гончарука будет в разы меньше – даже в нашей фракции. Мы же понимаем, что это все отразится и на нас. И мы не для этого давали ему иммунитет на год, чтобы он так себя вел", – резюмировала Верещук.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении. 

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". 

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

17 января Зеленский потребовал от правоохранителей за две недели найти, кто прослушивал Гончарука.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Теги: Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Слуга народа, Алексей Гончарук
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