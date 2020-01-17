Зеленский требует от правоохранителей за две недели найти, кто прослушивал Гончарука

В связи с публикацией на YouTube-канале "Как обмануть президента" аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между представителями Нацбанка и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, последний написал заявление об отставке. Зеленский поручил правоохранителям узнать, кто обнародовал эти записи.

Зеленский поручил установить, кто именно присутствовал на встрече с Гончаруком Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба Офиса президента.

В ОПУ отметили, что соответствующую задачу Зеленский поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим". – сказал президент.