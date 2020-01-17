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Зеленский требует от правоохранителей за две недели найти, кто прослушивал Гончарука

В связи с публикацией на YouTube-канале "Как обмануть президента" аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между представителями Нацбанка и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, последний написал заявление об отставке. Зеленский поручил правоохранителям узнать, кто обнародовал эти записи.

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Зеленский поручил установить, кто именно присутствовал на встрече с Гончаруком
Зеленский поручил установить, кто именно присутствовал на встрече с Гончаруком
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба Офиса президента.

В ОПУ отметили, что соответствующую задачу Зеленский поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим". – сказал президент.

Зеленский добавил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – подчеркнул он.

По словам премьер-министра, у него с представителями НБУ было несколько переговоров. Встреча, с которой был обнародован первый отрывок, длилась пять часов, отметил президент. 

"Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", – добавили в ОПУ. 

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.  

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". 

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Теги: Украина, НБУ, переговоры, правоохранители, расследование, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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