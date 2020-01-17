Зеленский или уволит Гончарука из-за личной обиды, или оставит премьером профана – Билецкий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук намеренно написал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не в Верховную Раду, чтобы сохранить должность, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Из-за премьер-министра Алексея Гончарука президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: если он отправит премьера в отставку, то якобы за личное оскорбление, а если не подпишет заявление, то оставит на должности "некомпетентного профана", заявил в своем Telegram-канале лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Если Зеленский или фракция примет отставку Гончарука, значит, Зеленский – человек, обидевшийся на правду. Потому что он действительно оценивает состояние страны по цене оливье. У него много пустого места в голове в вопросах экономики. Но если он оставит Гончарука, то он оставит на должности неквалифицированного, непрофессионального, некомпетентного премьера, который сам оценивает себя в вопросах экономики как профан", – заявил Билецкий.

Политик считает, что такая ситуация в стране возникла исключительно из-за попадания во власть неопытных и некомпетентных людей.

"Так случилось потому, что у власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана обычных людей через телевизоры и благодаря деньгам, иностранным капиталам, которые в них вливали олигархи типа Сороса", – убежден политик.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.