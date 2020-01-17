Малюська в знак поддержки Гончарука залез под стол

Министр юстиции Денис Малюська назвал премьер-министра Алексея Гончарука лучшим премьером в истории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому. 17 января Малюська опубликовал в Facebook фото, на котором он сидит под столом.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать указ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", – написал Малюська.

Министр заявил, что поддерживает Гончарука, так как он – лучший премьер в истории Украины.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.