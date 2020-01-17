Нардеп Юнаков заявил, что Гончарук поддержал ликвидацию ГАСИ

Ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины является "радикальным, решительным и абсолютно правильным решением", считает народный депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков.

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу народных депутатов и представителей строительного рынка по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с премьером народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Иван Юнаков.

"Сегодня на встрече премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями крупнейших строительных компаний Украины наконец была поддержана наша инициатива по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции! Ликвидация ГАСИ является радикальным, решительным и абсолютно правильным решением. Уверен в том, что это не очередные разговоры. Коррумпированную ГАСИ надо ликвидировать, а не реформировать! – написал Юнаков. – Девять лет действовали схемы в строительной отрасли, выкачивали деньги из карманов бизнеса и граждан. Схемы устояли при существенных изменениях в государстве. Чуть позже я дам подробную информацию о том, каким коррупционным гнездом была ГАСИ. Я солидарен с теми представителями отрасли, которые открыто заявили об этом на встрече".