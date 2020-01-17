Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Юнаков заявил, что Гончарук поддержал ликвидацию ГАСИ

Ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины является "радикальным, решительным и абсолютно правильным решением", считает народный депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков.

Иван Юнаков: Девять лет действовали схемы в строительной отрасли, выкачивали деньги из карманов бизнеса и граждан
Иван Юнаков: Девять лет действовали схемы в строительной отрасли, выкачивали деньги из карманов бизнеса и граждан
Фото: Народний депутат Іван Юнаков / Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу народных депутатов и представителей строительного рынка по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с премьером народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Иван Юнаков.

"Сегодня на встрече премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями крупнейших строительных компаний Украины наконец была поддержана наша инициатива по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции! Ликвидация ГАСИ является радикальным, решительным и абсолютно правильным решением. Уверен в том, что это не очередные разговоры. Коррумпированную ГАСИ надо ликвидировать, а не реформировать! – написал Юнаков. – Девять лет действовали схемы в строительной отрасли, выкачивали деньги из карманов бизнеса и граждан. Схемы устояли при существенных изменениях в государстве. Чуть позже я дам подробную информацию о том, каким коррупционным гнездом была ГАСИ. Я солидарен с теми представителями отрасли, которые открыто заявили об этом на встрече".

https://www.facebook.com/deputyivanyunakov/posts/170817057622593

Теги: коррупция, Госархстройинспекция, премьер-министр, ГАСИ, Алексей Гончарук, Иван Юнаков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео
  What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео
52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair
52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair
Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого
Алексей Горбунов и "Грусть пилота" дадут концерт ко дню рождения Высоцкого
Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин
Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS