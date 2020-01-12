Аудит ГАСИ обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями – глава ведомства Костенко

Длительное время должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства, сообщила и.о. главы ГАСИ Елена Костенко.

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдавала "слепые лицензии" – в документах на получение таких лицензий отсутствуют фактические сведения о лицензиатах, в том числе о кадровых и технических возможностях предприятий, сообщила по итогам аудита и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко, пишет пресс-служба ведомства.

"Теперь мы не видим на самом деле фактического состояния дел по представленным документам. Любое лицо декларировало наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждало. Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют – стоит пробел. В то время, как должны быть указаны ФИО работника, подтверждение, что это его основная работа, и главное – подтверждение его квалификации, – отметила руководитель ГАСИ. – Просто писалось: техника есть. А должны содержаться балансовые справки на машины, механизмы, другое оборудование. Ничего этого нет. Более того, отсутствует какая-либо информация, которая должна подтверждать наличие системы контроля качества и лаборатории – собственной – тогда это документ о ее аккредитации, либо не собственной – тогда это соглашение. И этого нет ничего в "слепых лицензиях".

Таких лицензий в Украине чиновники выдали тысячи, подчеркнула Костенко.

"Начиная с 2016 года в инспекции тайным образом действует слепой порядок лицензирования. Это создавало коррупционные риски и – главное – никоим образом не гарантировало безопасности во время выполнения строительства, то есть того, что должно это лицензирование подтвердить. И это может привести к тяжелым последствиям – разрушению объектов, получению телесных повреждений и даже к летальному исходу", – заявила глава Госархстройинспекции.

По словам руководителя ГАСИ, она уже обновила лицензионную комиссию и ведомство больше не выдаст ни одной "слепой лицензии".