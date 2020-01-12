Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Аудит ГАСИ обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями – глава ведомства Костенко

Длительное время должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства, сообщила и.о. главы ГАСИ Елена Костенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елена Костенко: Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют стоит пробел
Елена Костенко: Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют – стоит пробел
Фото: lnu.edu.ua

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдавала "слепые лицензии" – в документах на получение таких лицензий отсутствуют фактические сведения о лицензиатах, в том числе о кадровых и технических возможностях предприятий, сообщила по итогам аудита и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко, пишет пресс-служба ведомства.

"Теперь мы не видим на самом деле фактического состояния дел по представленным документам. Любое лицо декларировало наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждало. Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют – стоит пробел. В то время, как должны быть указаны ФИО работника, подтверждение, что это его основная работа, и главное – подтверждение его квалификации, – отметила руководитель ГАСИ. – Просто писалось: техника есть. А должны содержаться балансовые справки на машины, механизмы, другое оборудование. Ничего этого нет. Более того, отсутствует какая-либо информация, которая должна подтверждать наличие системы контроля качества и лаборатории – собственной – тогда это документ о ее аккредитации, либо не собственной – тогда это соглашение. И этого нет ничего в "слепых лицензиях".

Таких лицензий в Украине чиновники выдали тысячи, подчеркнула Костенко.

"Начиная с 2016 года в инспекции тайным образом действует слепой порядок лицензирования. Это создавало коррупционные риски и – главное – никоим образом не гарантировало безопасности во время выполнения строительства, то есть того, что должно это лицензирование подтвердить. И это может привести к тяжелым последствиям – разрушению объектов, получению телесных повреждений и даже к летальному исходу", – заявила глава Госархстройинспекции.

По словам руководителя ГАСИ, она уже обновила лицензионную комиссию и ведомство больше не выдаст ни одной "слепой лицензии".

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Теги: Госархстройинспекция, ГАСИ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS