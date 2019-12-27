Кабинет Министров назначил первого заместителя главы Госархстройинспекции

Первым заместителем главы Государственной архитектурно-строительной инспекции стала Елена Костенко. Ранее она была начальником управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

Кабинет Министров назначил на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 32-летнюю Елену Костенко. Об этом сказано в распоряжении №1350-р от 24 декабря, опубликованном на сайте правительства.

Как пишет издание "Деловая столица", Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета и является кандидатом юридических наук. Государственную службу она начала в качестве аналитика в правительстве после Революции достоинства, в мае 2014 года.

В 2015–2016 годах исполняла обязанности директора департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции в секретариате Кабмина, также была первым замдиректора департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью секретариата КМУ. На этой должности в 2015 году принимала активное участие в проверке деятельности Госфискальной службы Украины по поводу неэффективности управления, отмечает портал.

В новом Кабмине Костенко заняла должность начальника управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины, занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество, в том числе земельные участки, которые находились в сфере управления МОН. Костенко занималась и усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования, пишет "Деловая столица".