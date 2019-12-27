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Вместо Венедиктовой нардепом может стать директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Зампредседателя "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что нардеп Ирина Венедиктова стала первой женщиной во главе правоохранительного органа – Государственного бюро расследований. Ее место в паламенте по списку партии должен занять директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

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Санченко был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году
Санченко был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году
Фото: Oleksandr Sanchenko / Facebook

Вместо Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований Украины, по списку "Слуги народа" в Верховную Раду должен зайти директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко. Об этом 27 декабря сообщила зампредседателя фракция "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Поздравление с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!" – написала она.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159209625532598

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Санченко был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. Он является директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

Скриншот: cvk.gov.ua
Скриншот: cvk.gov.ua

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства  Венедиктову.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Евгения Кравчук, Ирина Венедиктова, назначение, ГБР
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