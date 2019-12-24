Только половина депутатов посетили все заседания Рады в декабре – Комитет избирателей Украины

Самые высокие показатели посещения заседаний Верховной Рады в декабре – у нардепов от парламентских фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", отметили в Комитете избирателей Украины.

В ноябре все заседания Рады посетили 299 депутатов, в декабре – 240 Фото: rada.gov.ua

Только половина депутатов посетили все заседания Верховной Рады в декабре, заявили 24 декабря в Комитете избирателей Украины.

"Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов или 56% от состава Рады. Еще 141 депутат посетил 10–13 заседаний, 40 депутатов – девять и менее заседаний. Среди фракций ВРУ самые высокие показатели посещаемости у фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", – сказано в сообщении.

В среднем на заседаниях Рады в декабре было зарегистрировано 82% депутатов от "Слуги народа», 75% от "Европейской солидарности" и 75% от "Голоса".

"Низкие показатели посещения у группы "За будущее" – в среднем в Раду ходили 70% депутатов группы. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" показатели посещения на уровне 63%, у ВО "Батьківщина" – 60%", – продолжили в КИУ.

Как заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, по сравнению с ноябрем количество "депутатов-прогульщиков" возросло.

"Если в ноябре все пленарные заседания Верховной Рады посетили 299 депутатов, то в декабре – только 240", – сказал он.

КИУ проанализировал посещаемость депутатов на основании данных электронной регистрации. Всего в этом месяце было 14 пленарных заседаний.

В комитете заявляли, что в декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований.

В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины", согласно которому, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие более чем в 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Документ вступил в силу 1 ноября.

За ноябрь депутатских выплат лишили 81 парламентария.