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В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований – Комитет избирателей

В Комитете избирателей Украины отметили, что трое парламентариев ни разу не голосовали в декабре, при том что в этом месяце было 532 голосования.

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За отсутствие на заседаниях депутатов лишат выплат
За отсутствие на заседаниях депутатов лишат выплат
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

Среди систематических прогульщиков члены депутатской группы "За майбутнє" Антон Яценко (принял участие в 0,19% голосований) и Игорь Палица (9%), внефракционный депутат Андрей Деркач (9%), парламентариий от "Оппозиционой платформы – За жизнь" Вадим Столар (9%) и член партии "Батьківщина" Александр Абдуллин (9%).

Еще трое депутатов не голосовали ни на одном из 532 голосований: внефракционный депутат Роман Иванисов, член партии "Батьківщина" Виталий Данилов и нардеп от "Слуги народа" Любовь Шпак. В течение месяца они не регистрировались на заседаниях, а причины отсутствия на сайте парламента не указываются.

По данным комитета, 51 депутат Рады в декабре принял участие только в половине голосований, а 21 политик принял участие в 98–99% заседаний.

Двое депутатов голосовали на всех заседаниях – это Руслан Князевич от "Европейской солидарности" и Александр Бакумов от "Слуги народа".

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3317068205001579

В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины", согласно которому, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие более чем в 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Закон был введен в действие 1 ноября.

За ноябрь депутатских выплат лишили 81 парламентария.

Теги: Украина, Виталий Данилов, Комитет избирателей Украины, Игорь Палица, Руслан Князевич, Вадим Столар, Андрей Деркач, Антон Яценко, Александр Абдуллин, Роман Иванисов, Любовь Шпак, Александр Бакумов
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