Арахамия заявил, что его раздражают "нечестные методы борьбы" со "Слугой народа"

Парламентская оппозиция, вместо того чтобы указывать на ошибки или предлагать альтернативы, "в большинстве случаев просто не соглашается" со всем, что делает фракция "Слуга народа", заявил ее глава Давид Арахамия.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью НВ, фрагмент которого опубликован 26 декабря, что его раздражают "нечестные методы борьбы" с депутатами от "Слуги народа".

Он отметил, что нардепов пытаются "втянуть в какие-то скандалы".

"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", – сказал Арахамия.

При этом он подчеркнул, что Верховная Рада IX созыва опережает предыдущий состав парламента "по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов".

"Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим как был запущен 29 августа, так и не выключался", – добавил глава фракции.

Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция "Слуга народа" получила монобольшинство в украинском парламенте.