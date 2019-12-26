Арахамия заявил, что его раздражают "нечестные методы борьбы" со "Слугой народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью НВ, фрагмент которого опубликован 26 декабря, что его раздражают "нечестные методы борьбы" с депутатами от "Слуги народа".
Он отметил, что нардепов пытаются "втянуть в какие-то скандалы".
"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", – сказал Арахамия.
При этом он подчеркнул, что Верховная Рада IX созыва опережает предыдущий состав парламента "по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов".
"Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим как был запущен 29 августа, так и не выключался", – добавил глава фракции.
Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция "Слуга народа" получила монобольшинство в украинском парламенте.