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Рада намерена создать следственную комиссию по событиям возле парламента 17 декабря – Арахамия

Нардепы поддерживают идею о создании Временной следственной комиссии по расследованию столкновений у Верховной Рады 17 декабря, отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что в ходе акции протеста против земельной реформы под Радой пострадали правоохранители и общественные деятели.

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Арахамия (на фото): Тимошенко предложила войти в ВСК
Арахамия (на фото): Тимошенко предложила войти в ВСК
Фото: David Braun / Facebook

Верховная Рада намерена создать Временную следственную комиссию по расследованию беспорядков в ходе акций возле парламента 17 декабря, заявил 18 декабря журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщают "Українськi новини".

"Я предложил лично создать временную следственную комиссию по расследованию вчерашних событий, потому что там пострадало 17 полицейских, два общественных деятеля, и потому все поддержали, [глава фракции "Батьківщина"] Юлия Владимировна [Тимошенко] поддержала, предложила, что она войдет в эту следственную комиссию", – сказал Арахамия.

Он также отметил, что комитет Рады по вопросам аграрной и земельной политики продолжит рассматривать правки к законопроекту о запуске рынка земли.

17 декабря под Верховной Радой произошли стычки в ходе акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 

26 митингующих задержали, вечером их отпустили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.

17 декабря глава "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Радой будет бессрочной: пока "власть не услышит народ".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Теги: Верховная Рада, протесты, Временная следственная комиссия, продажа земли, Давид Арахамия
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