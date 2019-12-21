Журналист сообщил, что Арахамия не выпускал нардепов от "Слуги народа" из зала Рады. Видео
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не выпускал из зала Верховной Рады своих коллег по фракции во время рассмотрения законопроектов 20 декабря. Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Дзиндзя. Он опубликовал видео, на котором видно, что Арахамия стоял у одного из выходов из сессионного зала в окружении других депутатов: выпускал представителей других фракций и впускал тех, кто хотел войти. Однако на видео также зафиксирован момент, когда к двери, возле которой стоял Арахамия, подошел нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский. Пашковский, вероятно, делал попытку выйти, но был остановлен главой фракции. Позже к двери подходил Николай Галушко, но он тоже не смог покинуть зал. Их разговоры на видео не слышны. После того, как спикер парламента Дмитрий Разумков объявил голосование, Арахамия и его коллеги пошли к рабочим местам.
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