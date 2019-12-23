В "Слуге народа" заявили, что в Раде самое "конструктивное взаимодействие" у них с фракцией "Голос"

По словам замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгении Кравчук, больше всего разногласий в парламенте между старыми и новыми политиками.

Наиболее конструктивное сотрудничество в Верховной Раде у "Слуги народа" с представителями "Голоса". Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила "Главкому" в интервью, которое было опубликовано 20 декабря.

"Очевидно, что у нас более конструктивное взаимодействие с партией "Голос". Правда, за продолжение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса они не голосовали. Также нам было обидно, когда "Голос" не поддержал в первом чтении земельную реформу. Надеюсь, что во втором они все же проголосуют", – сказала она.

По словам нардепа, в украинском парламенте "самый большой водораздел – между новыми и старыми политиками, и он проявляется во многих вопросах".

"Очень много законопроектов получают поддержку различных фракций – бывает и 300, и 350 голосов. Если это касается поддержки незащищенных слоев населения или когда мы выделяли средства на достройку "Охматдета", то практически все фракции поддерживают. В конце и за решение проблемы "площадок Яценко" проголосовали почти все", – отметила Кравчук.

В июле прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые выиграла пропрезидентская партия "Слуга народа". С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. Сейчас во фракции 248 нардепов.

У фракции "Голос" – 20 мандатов.