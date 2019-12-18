Если бы выборы в Киевсовет проводили с ближайшее время, победила бы партия "Слуга народа" – опрос

За партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет готовы отдать свои голоса 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

Местные выборы в Украине должны пройти в 2020 году Фото: EPA

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 18 декабря.

За эту партию отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.

Среди других политсил результаты распределились следующим образом:

УДАР мэра Киева Виталия Кличко – 12,4%;

"Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко – 8,9%;

партия "Голос" – 6,9%;

"Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 6,4%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,8%;

ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 4,6%;

"Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 3,3%;

партия "Единство" – 3%;

"Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко – 2,6%;

"Решительные граждане" – 2,3%;

Партия Шария блогера Анатолия Шария – 1,7%;

"Родная страна" – 1,3%;

Радикальная партия экс-нардепа Олега Ляшко – 1,2%.

Другие партии набрали бы менее 1% голосов.

24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения.