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Если бы выборы в Киевсовет проводили с ближайшее время, победила бы партия "Слуга народа" – опрос

За партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет готовы отдать свои голоса 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

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Местные выборы в Украине должны пройти в 2020 году
Местные выборы в Украине должны пройти в 2020 году
Фото: EPA

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 18 декабря.

За эту партию отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.

Среди других политсил результаты распределились следующим образом:

  • УДАР мэра Киева Виталия Кличко – 12,4%;
  • "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко – 8,9%;
  • партия "Голос" – 6,9%;
  • "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 6,4%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,8%;
  • ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 4,6%;
  • "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 3,3%;
  • партия "Единство" – 3%;
  • "Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко – 2,6%;
  • "Решительные граждане" – 2,3%;
  • Партия Шария блогера Анатолия Шария – 1,7%;
  • "Родная страна" – 1,3%;
  • Радикальная партия экс-нардепа Олега Ляшко – 1,2%.

Другие партии набрали бы менее 1% голосов.

24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения. 

Теги: ВО Свобода, УДАР, выборы, ВО Батьківщина, Киевсовет, Гражданская позиция, Радикальная партия, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность, Партия Шария
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