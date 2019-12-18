Если бы выборы в Киевсовет проводили с ближайшее время, победила бы партия "Слуга народа" – опрос

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 18 декабря.
За эту партию отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.
Среди других политсил результаты распределились следующим образом:
Другие партии набрали бы менее 1% голосов.
24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.
Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.
Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения.