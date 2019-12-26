Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко считает, что "языковый закон" Колесниченко – Кивалова был одним из причин начала оккупации Россией Крыма.

Устенко: Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке Фото: Oleksii Ustenko / Facebook

24 декабря народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил в эфире телеканала "НАШ", что в 2024 году захват Россией Крыма спровоцировал так называемый закон Колесниченко – Кивалова.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось", — сказал Устенко.

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Видео: НАШ / YouTube

В июле 2012 года Верховная Рада Украины приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики", авторами которого были тогдашние нардепы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В феврале 2014 года, сразу после победы Евромайдана, Рада отменила закон Кивалова–Колесниченко, однако и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решение парламента. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Основному закону.