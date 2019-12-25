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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина начала уголовное производство из-за проезда российского поезда по мосту в оккупированный Крым

В прокуратуре украинской Автономной Республики Крым намерены дать правовую оценку незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным Крымским полуостровом.

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Пассажирский поезд "Санкт-Петербург Симферополь" незаконно пересек государственную границу Украины
Пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Симферополь" незаконно пересек государственную границу Украины
Фото: ЕРА

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины, сообщила 25 декабря в Telegram пресс-служба украинской АР Крым.

По информации "РИА Новости Крым", в ночь на 25 декабря российский поезд из Санкт-Петербурга проехал по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым, утром состав прибыл в оккупированный Симферополь.

"25 декабря 2019 года прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины). Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым", – сказано в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре АР Крым подчеркивают, что в ходе досудебного расследования "будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права".

Скриншот: Прокуратура АРК / Telegram
Скриншот: Прокуратура АРК / Telegram

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре. 23 декабря президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Керченский пролив, аннексия, поезд
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