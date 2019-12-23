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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Представительство президента Украины осудило приезд Путина в Крым

Въезд в аннексированный Крым должен происходить по согласованию с украинской стороной и только через контрольные пункты на административной границе Автономной Республики Крым, заявили в представительстве президента Украины в Крыму в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированный полуостров 23 декабря.

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Путин 23 декабря участвовал в запуске железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив
Путин 23 декабря участвовал в запуске железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив
Фото: EPA

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило сегодняшний визит российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте представительства.

В представительстве отметили, что “действия РФ являются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права“.

“Представительство президента Украины в АР Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины, который состоялся 23 декабря 2019 года“, – говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что “любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через контрольно-пропускные пункты на административной границе“.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 

23 декабря 2019-го Путин участвовал в открытии железнодорожного сообщения через мост.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Владимир Зеленский
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