"Суд" в аннексированном Крыму арестовал задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки жителя Симферополя Кашука

Заседание "суда", который избирал меру пресечения жителю аннексированного Симферополя Денису Кашуку, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, проходило в закрытом режиме.

Подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя 20 декабря арестовал жителя города Дениса Кашука до 18 февраля 2020 года. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Заседание проходило в закрытом формате, ходатайство об этом подал сам подозреваемый.

Работника рекламного агентства Дениса Кашука сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Симферополе 17 декабря. 18 декабря у него в доме провели обыск. Кашука подозревают в изготовлении взрывчатки. Супруга задержанного заявляла об опасениях, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.