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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в аннексированном Крыму решил "депортировать с территории РФ" журналиста Гайворонского – адвокат

По решению "суда" аннексированного Крыма ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский отправлен в центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае России, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

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Гайворонского отправили в РФ
Гайворонского отправили в РФ
Фото: krymr.com

"Суд" в аннексированном Крыму 20 декабря принял решение о "депортации с территории России" ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского. Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин.

"Принудительное выдворение с "территории России". В настоящий момент он отправлен по решению "суда" в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", – сказал Ладин.

Он выдвинул предположение, что поскольку Гайворонский прописан на Донбассе, то "как бы его не депортировали" на временно оккупированные территории Донецкой области.

Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимир Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение "бредом". 

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день "Киевский райсуд" Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его внось задержали. Подконтрольный России "Мировой суд Ялты" арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание "Крым.Реалии", 31 октября Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина. 12 ноября подконтрольный России "горсуд" Ялты решил признать незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали.

Теги: Россия, Крым, права человека, аннексия, Евгений Гайворонский
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