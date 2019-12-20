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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в изготовлении взрывчатки

40-летнего сотрудника рекламного агентства Дениса Кашука в Симферополе 17 декабря задержали сотрудники ФСБ. Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что задержанный отказался от его услуг из-за давления силовиков.

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В отношении Кашука открыли уголовное дело
В отношении Кашука открыли уголовное дело
Фото: graty.me

Сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму задержали жителя Симферополя Дениса Кашука, его подозревают в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом "Ґратам" рассказали жена задержанного Ольга и адвокат Назим Шейхмамбетов.

40-летний Кашук вышел из дому утром 17 декабря, в 10.00 на звонки уже не отвечал. Вечером женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что на работе (в рекламном агентстве) он не был.

Утром 18 декабря домой к Кашуку прибыли с обыском сотрудники ФСБ. Они сообщили, что тот подозревается в изготовлении взрывчатых веществ, изъяли технику и электронные носители.

Адвокат Ислям Велиляев посетил Кашука в здании ФСБ 19 декабря, однако задержанный сказал, что отказывается от его услуг.

"При встрече он сразу заявил, что отказывается от адвоката Исляма Велиляева, хотя мы с ним до этого не были знакомы. В конфиденциальной беседе он рассказал, что его задержали утром 17 декабря. С тех пор он находился в здании ФСБ. У него потребовали отказаться от меня. В настоящий момент он написал заявление об отказе. Спросил у следователя, что писать, тот ему продиктовал фразу основания отказа: "что от неустановленных лиц ему стало известно о репутации адвоката". Это целенаправленное давление на подзащитного для отказа от юридической защиты", – рассказал Велиляев.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статьям "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии и из-за этого письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления", – рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Супруга задержанного опасается, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

Киевский районный суд Симферополя должен избрать для Кашука меру пресечения.

Теги: Крым, Симферополь, ФСБ, взрывчатка, задержание, подозрение, уголовное дело
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