Бабин: Сомневаюсь в эффективности открытого уголовного производства из-за начала железнодорожных перевозок из РФ в Крым

Бабин: Открывать дело за все хорошее, против всего плохого – это, конечно, очень удобно Фото: Borys Babin / Facebook

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил сомнение в эффективности открытого прокуратурой АРК уголовного производства по факту пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

"Чтобы такое уголовное производство было эффективным, необходимо установление конкретных фигурантов и получение ими процессуального статуса. Открывать дело за все хорошее, против всего плохого – это, конечно, очень удобно, но мы прекрасно знаем, кто руководит компаниями, организовавшими проезд поезда из РФ в Крым. Это не только "Российские железные дороги" – они прикрываются фирмами-"прокладками". То есть первая задача следствия – показать фейковость этих "прокладок", доказать, что за этим на самом деле стоит РЖД. И впоследствии рассчитывать на санкции против них. Ведь фирмы-"прокладки" для того и создаются, чтобы санкции были на них. И наше правовое законодательство позволяет вести уголовное преследование конкретных лиц. Вопрос – получат ли они сообщения о подозрении? Хотя их же никто не прячет", – отметил Бабин.

По его словам, открытое уголовное производство может стать поводом для введения санкций против российских компаний.

"При желании все можно установить в течение часа. Но мой прогноз осторожно-негативный. Потому что есть опыт с авиакомпаниями. С 2014 года в Крым летают самолеты из РФ. Это общеизвестно. По факту тоже открыли уголовное производство, но что-то за пять лет я ни разу не слышал, чтобы в его рамках кого-то преследовали. Нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Поэтому я, мягко говоря, сомневаюсь в эффективности открытого уголовного производства из-за начала железнодорожных перевозок в Крым. Я был бы рад ошибиться. Такое уголовное производство может стать причиной включения компании в санкционные списки. В данном случае соответствующие документы Совету национальной безопасности и обороны должна, скорее всего, подавать СБУ. Конкретно санкции у нас утверждает СНБО", – подчеркнул Бабин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре. 23 декабря президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.