Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабин: Сомневаюсь в эффективности открытого уголовного производства из-за начала железнодорожных перевозок из РФ в Крым

Чтобы избежать санкций за проезд поезда из РФ в оккупированный Крым, "Российские железные дороги" прикрываются фирмами-"прокладками", сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабин: Открывать дело за все хорошее, против всего плохого это, конечно, очень удобно
Бабин: Открывать дело за все хорошее, против всего плохого – это, конечно, очень удобно
Фото: Borys Babin / Facebook

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил сомнение в эффективности открытого прокуратурой АРК уголовного производства по факту пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

"Чтобы такое уголовное производство было эффективным, необходимо установление конкретных фигурантов и получение ими процессуального статуса. Открывать дело за все хорошее, против всего плохого – это, конечно, очень удобно, но мы прекрасно знаем, кто руководит компаниями, организовавшими проезд поезда из РФ в Крым. Это не только "Российские железные дороги" – они прикрываются фирмами-"прокладками". То есть первая задача следствия – показать фейковость этих "прокладок", доказать, что за этим на самом деле стоит РЖД. И впоследствии рассчитывать на санкции против них. Ведь фирмы-"прокладки" для того и создаются, чтобы санкции были на них. И наше правовое законодательство позволяет вести уголовное преследование конкретных лиц. Вопрос – получат ли они сообщения о подозрении? Хотя их же никто не прячет", – отметил Бабин.

По его словам, открытое уголовное производство может стать поводом для введения санкций против российских компаний.

"При желании все можно установить в течение часа. Но мой прогноз осторожно-негативный. Потому что есть опыт с авиакомпаниями. С 2014 года в Крым летают самолеты из РФ. Это общеизвестно. По факту тоже открыли уголовное производство, но что-то за пять лет я ни разу не слышал, чтобы в его рамках кого-то преследовали. Нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Поэтому я, мягко говоря, сомневаюсь в эффективности открытого уголовного производства из-за начала железнодорожных перевозок в Крым. Я был бы рад ошибиться. Такое уголовное производство может стать причиной включения компании в санкционные списки. В данном случае соответствующие документы Совету национальной безопасности и обороны должна, скорее всего, подавать СБУ. Конкретно санкции у нас утверждает СНБО", – подчеркнул Бабин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре. 23 декабря президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, СНБО, РЖД, Борис Бабин, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. грн
alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. грн
В Киеве состоялся концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". Фоторепортаж
В Киеве состоялся концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS