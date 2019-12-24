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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кабмин Украины упростил подросткам пересечение админграницы с Крымом

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, упрощение процедуры пересечения админграницы с Крымом облегчит жителям оккупированного полуострова получение образования в Украине.

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На админгранице с Крымом действует контрольно-пропускной режим
На админгранице с Крымом действует контрольно-пропускной режим
Фото: dpsu.gov.ua

24 декабря Кабинет Министров Украины упростил для подростков 14–16 лет процедуру пересечения контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕДЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования)", – написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что "каждый имеет право на образование".

"Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче будут получать его (образование. – "ГОРДОН") в Украине", – отметил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Кабинет Министров, образование, граница, дети, подростки, КПВВ, Алексей Гончарук
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