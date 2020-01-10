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В организационной структуре Госархстройинспекции обнаружены системные недостатки – глава ведомства о результатах предварительного аудита

В Государственной архитектурно-строительной инспекции один и тот же человек выдает лицензию на строительную деятельность, разрешает строительство конкретного объекта и сам же его контролирует, что несет в себе коррупционные риски, заявила и.о. главы ГАСИ Елена Костенко.

Елена Костенко: Это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере градостроительства
Елена Костенко: Это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере градостроительства
Фото: sud.ua

В работе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) после предварительного аудита были обнаружены проблемы с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений, а также с мероприятиями по надзору и контролю. Об этом заявила и.о. главы ведомства Елена Костенко, сообщает сайт ГАСИ. 

Принятие решений о правах на строительство объектов было сконцентрировано в руках главного инспектора строительного надзора, отметила она.

"Уже предварительный анализ структуры и функциональных обязанностей работников ГАСИ показал, что многие сферы ответственности возложены на главных инспекторов строительного надзора. Эти работники одновременно сочетают выполнение контрольных, разрешительных и лицензионных функций. По сути, тот же человек, который выдает лицензию на строительную деятельность, разрешает строительство конкретного объекта и сам же его контролирует. Это несет в себе огромные коррупционные риски. И это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере градостроительства", – заявила Костенко.

Она подчеркнула, что в результате ГАСИ выдавала "слепые лицензии" на строительство – застройщики подвали неполный комплект документов, а в некоторых случаях информация о компании вообще отсутствовала.

"Мы не видим на самом деле фактического состояния дел по представленным документам. Любое лицо декларирует наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждает. Это не гарантирует безопасности при выполнении строительных работ, а главное не подтверждает способность подрядчика выполнять работы соответствующей сложности, то есть того, что мы должны этим лицензированием подтвердить", – рассказала чиновница.

Костенко создала новый совещательный орган, комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по разрешительным процедурам. Она убеждена, что это изменит ситуацию.

"Нужно сделать публичным процесс принятия решений. Мы восстановили систему, по которой, во-первых, такие решения обязательно публикуются после рассмотрения соответствующей комиссии. А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены объявить, что именно они совершили для того, чтобы выяснить, почему может быть выдано либо не выдано разрешение на строительство того или иного объекта", – сказала глава ГАСИ.

Новый орган должен восстановить доверие к государству и его роли в регулировании сферы строительства, на его заседания могут приходить представители СМИ, общественных организаций и эксперты, подчеркнула руководитель ведомства.

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Теги: коррупция, строительство, лицензия, законодательство, аудит, Госархстройинспекция, ГАСИ, Елена Костенко
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