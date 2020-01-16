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Консультировать по вопросам лицензирования строительства должны не в Госархстройинспекции, а в Центрах админуслуг – глава ГАСИ Костенко

Сейчас те специалисты Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые рассматривают документы на получение строительной лицензии и выдают ее, также и помогают готовить сами документы, что несет коррупционные риски, заявила и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко.

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Елена Костенко сообщила, что в Центрах админуслуг будут консультировать специалисты ГАСИ, не связанные с лицензированием
Елена Костенко сообщила, что в Центрах админуслуг будут консультировать специалисты ГАСИ, не связанные с лицензированием
Фото: Пресс-служба ГАСИ

Консультировать по вопросам лицензирования строительства теперь будут не в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), а в Центрах предоставления административных услуг. С такой инициативой выступила и.о. председателя Госархстройинспекции Елена Костенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Консультации по поводу получения лицензий на застройку осуществляли специалисты управления лицензирования, обследования и паспортизации, которые в процессе соответствующие лицензии принимали на рассмотрение, проводили их оформление и согласовывали", – рассказала она.

По мнению руководителя ГАСИ, ситуация, когда тот, кто рассматривает документы на получение строительной лицензии и выдает ее, также и помогает готовить сами документы, создает опасность получения неправомерной выгоды.

Костенко добавила, что консультации по различным вопросам будут организованы в Центрах предоставления административных услуг в ближайшее время. Представитель ГАСИ, не связанный с отделом лицензирования, будет консультировать граждан в том числе и по оформлению лицензий на строительство, отметила она.

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Теги: коррупция, строительство, лицензия, застройка, Госархстройинспекция, ГАСИ, административные услуги, Елена Костенко
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