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Конкурсы на должности в ГАСИ будут проводиться при условии аудио- и видеофиксации – глава ведомства Костенко

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины будет максимально открыто проводить конкурсы на замещение вакансий, заявила и.о. главы ГАСИ Елена Костенко.

Костенко сообщила, что конкурсы, которые должны были состояться 15 января, отложили, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность
Костенко сообщила, что конкурсы, которые должны были состояться 15 января, отложили, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность
Фото: Елена Костенко / Facebook

Конкурсы на должности в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины будут проводиться максимально открыто, сообщила и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко. Об этом 14 января пишет пресс-служба ведомства.

"Конкурсная комиссия должна работать прозрачно. Ранее представители СМИ, общественных организаций и эксперты не имели доступа к конкурсу. Отныне этот механизм будет работать в открытом режиме, с обязательной аудио- и видеофиксацией всего, что будет происходить во время конкурса", – заявила руководитель.

Конкурсы, которые должны были состояться 15 января, отложили, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность, добавила она. В этот день комиссия должна была рассмотреть претендентов на должности директора департамента ГАСИ в Днепропетровской области, начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченного органа по вопросам архитектуры и градостроительства департамента ГАСИ в Киеве, начальника отдела правовой работы департамента ГАСИ в городе Киеве, а также заместителя начальника отдела правовой работы в департаменте ГАСИ в Киеве.

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Теги: конкурс, видеофиксация, ГАСИ, Елена Костенко
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