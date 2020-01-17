Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава – посол ЕС

Вне зависимости от направления развития политических событий сотрудничество между правительством Украины и Евросоюзом продолжится, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Маасикас заявил, что у него хорошие отношения с действующим Кабмином Фото: ЕРА

Евросоюз продолжит работать с украинским правительством независимо от отставки действующего состава. Об этом "Громадському" сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, у Евросоюза и у него лично сложились хорошие рабочие отношения с действующим составом Кабмина и некоторыми отдельными министрами. Посол подчеркнул, что вне зависимости от направления развития политических событий сотрудничество между правительством Украины и Евросоюзом продолжится, а информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не повлияет на его объем.

Маасикас отметил, что изменения во внутренней политике государства являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.