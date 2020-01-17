Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя президента. Хотя по закону заявление должен был писать в адрес парламента. Однако суть не в этой "невинной хитрости". Суть в том, что очередной виток политического кризиса в Украине начал развиваться в полном соответствии с прогнозом, который мы с коллегами дали на 2020 год. Судьба правительства, по большому счету, предрешена и это детально разобрано в видео "Украина. Кризис 2020: ключевые акторы и логика процессов". Премьер-министр – жертва, которую должен будет принести президент ради сохранения управляемости политическими процессами.

Вопрос лишь в удачном моменте для того, чтобы завести барана на жертвенный алтарь публичной политики.

И вот тут есть о чем поговорить, поскольку инициированный сегодня кризис – проявление нехватки организационного и силового ресурса власти, помноженный за ранний старт атаки на Зеленского. Я предполагал, что "активная фаза" будет разворачиваться на рубеже весны – начала лета 2020 года. Началось в январе, и ранняя отставка правительства лишает президента Зеленского свободы маневра в будущем, оставляя возможность лишь еще одной жертвы – Верховной Рады, которую могут запустить на досрочные выборы. С другой стороны, президент вынужден реагировать, поскольку оставить без ответа ставшей публичной фразу о "профане в экономике" – выстрелить себе в ногу, показать свою слабость.

В этой связи кризис с возможной отставкой Гончарука заключается в выборе одного из четырех вариантов действий:

1. Путь и.о. – вариант, который успешно катался в период с 2014-го по 2019 годы. Но это уподобляет Зеленского Порошенко и тот теряет.

2. Идти на поводу интересов – менять Гончарука. Но возникает вопрос "на кого", поскольку переговоры с потенциальными сменщиками лишь начались.

3. "Обнять и простить" — погрозить пальчиком и дать условных три – четыре месяца на исправление ошибок. То есть перенести решение на более поздний срок.

4. Заявить, что все ок, и дать Гончаруку работать далее. Но это означает оставить его как минимум до конца 2020-го.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора