Зеленский выступил за разделение некоторых министерств

Причиной объединения некоторых министерств были кадровый голод и ограниченный бюджет, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Думаю, с самого начала объединение министерств было правильным решением Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разделение нескольких министерств. Об этом он сказал 17 января на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком, видео опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

"Думаю, с самого начала это было правильным решением, поскольку у нас "кадровый голод". Поэтому объединяли некоторые министерства. У нас не очень большой бюджет. И по этой причине объединяли министерства. Но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.

Он сказал, что это может коснуться Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства культуры, молодежи и спорта и Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Кабмин насчитывает 14 министерств. При его формировании объединили Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Министерство культуры, Мининформполитики и Министерство молодежи и спорта вошли в состав нового Министерства культуры, молодежи и спорта; Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов объединили в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а Министерство ветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий вошли в состав Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.