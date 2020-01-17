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Зеленский попросил Гончарука "разобраться" с вопросом выплат премий руководству "Нафтогазу" за победу в арбитраже над "Газпромом"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Алексеем Гончаруком заявил, что руководство НАК "Нафтогаз України" должно быть "не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми".

В "Нафтогазі" сообщали, что руководство компании должно получить премии
В "Нафтогазі" сообщали, что руководство компании должно получить премии
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Алексея Гончарука повлиять на ситуацию с выплатами премий топ-менеджменту НАК "Нафтогаз України" за победу в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома". Об этом глава государства сказал 17 января во время встречи с Гончаруком, видео опубликовал Офис президента в Facebook.

"В этом вопросе не все зависит от вас, не очень много зависит от вас, но я очень хочу попросить вас разобраться с ситуацией, которая обернется большим скандалом с НАК "Натфогаз" по поводу процента, который они получат с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ, с процентом, который они получат согласно контракту, – $29 млн. Они тоже должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми. [Нужно] найти, предложить выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, они услышат людей, или юристов, или кого-то еще. Или будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это сделать тогда", – сказал президент.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а исполнительный директор Юрий Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

18 июня 2019 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний.

8 января 2020 года Витренко сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Витренко отметил, что еще не подсчитывал своей доли.

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, премия, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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