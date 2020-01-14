Выплата руководителям "Нафтогазу" 700 млн грн премиальных – аморальна в воюющей стране

О премии в 700 млн.

На выборах я объяснял, почему не подписал бы бюджет 2019 года. Одна из причин: "Для более чем 300 тыс. участников АТО на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение предусмотрено лишь 110 млн грн. А на протезно-ортопедическую и медико-реабилитационную помощь лицам с инвалидностью – всего 27 млн грн".

Напомню: тогда руководители "Нафтогазу" быстро выводили за рубеж свои (наши с вами на самом деле) многомиллионные в долларах премии. Сейчас им хотят выплатить еще 700 млн грн премиальных.

Я бы не выплатил и остановил бы этот шабаш. Почему? Потому что это несправедливо. А в воюющей стране – аморально.

Такими же аморальными в нынешних условиях считаю и месячные зарплаты по 2 млн грн на государственных предприятиях, полумиллионные ежемесячные выплаты во всевозможных наблюдательных советах, премии заместителям министров по полмиллиона, всем подряд, и по факту – ни за что...

Если кто-то из вас считает такую практику правильной, приведите аргументы.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора