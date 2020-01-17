Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

По ссылкам на YouTube-канал "Как обмануть президента", где размещались аудиозаписи якобы высших должностных лиц Украины, в том числе премьер-министра Алексея Гончарука, теперь указано: "Видео недоступно, пользователь удалил свой аккаунт".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аккаунт с записями больше недоступен
Аккаунт с записями больше недоступен
Фото: ЕРА

YouTube-канала "Как обмануть президента", на котором 15 января опубликовали аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, больше не существует.

17 января по ранее действующим ссылкам указано: "Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube".

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении. 

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". 

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Президент Украины поручал правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Теги: YouTube, аудио, прослушка, записи, премьер-министр, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Гончарук: Мы обязательно попробуем выполнить поставленные задачи
Зеленский попросил Гончарука подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина до 4 февраля
Сегодня 20.55
Зеленский встретился с Гончаруком  
"Я даю вам шанс". Зеленский встретился с Гончаруком. Видео
Сегодня 19.50  
Андрей Билецкий: Из-за Гончарука президент Украины оказался в безвыходном положении
Зеленский или уволит Гончарука из-за личной обиды, или оставит премьером профана – Билецкий
Сегодня 19.40
YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили / ГОРДОН
Дмитрий Литвин, ПОЛИТИКА
Литвин: История с заявлением Гончарука об отставке еще раз показывает, что вся власть держится на одном человеке – на Зеленском
Сегодня 18.01
В интернете появились записи прослушки якобы Гончарука
Нардепы от "Слуги народа" обратились в СБУ по поводу прослушки высших должностных лиц Украины
Сегодня 16.44
YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили / ГОРДОН
Игорь Тышкевич, ПОЛИТИКА
Тышкевич: Премьер-министр – жертва, которую должен будет принести президент ради сохранения управляемости политическими процессами
Сегодня 14.16
Зеленский поручил установить, кто именно присутствовал на встрече с Гончаруком
Зеленский требует от правоохранителей за две недели найти, кто прослушивал Гончарука
Сегодня 13.58
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS