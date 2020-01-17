YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

По ссылкам на YouTube-канал "Как обмануть президента", где размещались аудиозаписи якобы высших должностных лиц Украины, в том числе премьер-министра Алексея Гончарука, теперь указано: "Видео недоступно, пользователь удалил свой аккаунт".

YouTube-канала "Как обмануть президента", на котором 15 января опубликовали аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, больше не существует.

17 января по ранее действующим ссылкам указано: "Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube".

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Президент Украины поручал правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".