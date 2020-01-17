Нардепы от "Слуги народа" обратились в СБУ по поводу прослушки высших должностных лиц Украины

Нардепы от "Слуги народа" считают, что СБУ должна выяснить источник появления аудиозаписей, которые связывают с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и другими топ-чиновниками.

Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" обратились в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование, связанное с записями якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, представителей Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

Об этом 16 января проинформировали в Facebook партии.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", – процитировали в "Слуге народа" представителя Кабмина в Верховной Раде Елену Шуляк.

В Facebook Шуляк назвала записи "сомнительными" и "не подкрепленными ни подтверждениями, ни опровержением подлинности материала".

"Прослушивание проводят разве что в рамках расследования уголовного дела или осуществления контрразведывательной деятельности. В противном случае речь о незаконной установке специальных техсредств для негласного получения информации в официальных служебных помещениях высших должностных лиц в государстве", – написала она.

По словам Шуляк, "очевидно, что информации о наличии упомянутых выше законных оснований для прослушивания нет, поэтому такое прослушивание требует проверки, а также ответственности за такие действия".

"Гончарук – одно из первых лиц государства. Если его так просто прослушивают для того, чтобы посклеивать пленки и осуществить информационный выброс, то что говорить о безопасности и приватности обычных украинцев?" – задается вопросом представитель Кабмина в Раде.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.