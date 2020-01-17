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СБУ разоблачила группу хакеров, которые атаковали сайты госорганов и банков

Трем членам хакерской группы сообщили о подозрении из-за совершения кибератак. Предполагаемому организатору избрали меру пресечения.

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Хакер предоставлял свой хостинг для совершения кибератак
Хакер предоставлял свой хостинг для совершения кибератак
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые предоставляли услуги "абузостойкого" хостинга. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что серверное оборудование хостинга использовалось членами группы и другими лицами для совершения атак на сайты органов власти, объектов инфраструктуры, а также банков Украины и мира.

В Виннице оперативники задержали предполагаемого организатора группы, который с 2011 года сдает свое серверное оборудование.

"Абузостойкий" хостинг был известен в сети Darknet под названиями ProHoster и Bulletproof.space.

По версии следствия, хакеры наладили коррумпированную связь с сотрудниками правоохранительных и властных органов.

Трем членам группы объявили о подозрении, а вероятного организатора взяли под стражу.

Теги: СБУ, хакеры, Винница, следствие, правоохранители, кибератака, DarkNet, Служба безопасности Украины
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