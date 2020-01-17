СБУ разоблачила группу хакеров, которые атаковали сайты госорганов и банков

Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые предоставляли услуги "абузостойкого" хостинга. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители установили, что серверное оборудование хостинга использовалось членами группы и другими лицами для совершения атак на сайты органов власти, объектов инфраструктуры, а также банков Украины и мира.
В Виннице оперативники задержали предполагаемого организатора группы, который с 2011 года сдает свое серверное оборудование.
"Абузостойкий" хостинг был известен в сети Darknet под названиями ProHoster и Bulletproof.space.
По версии следствия, хакеры наладили коррумпированную связь с сотрудниками правоохранительных и властных органов.
Трем членам группы объявили о подозрении, а вероятного организатора взяли под стражу.