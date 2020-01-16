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Нацполиция открыла уголовное производство по факту хакерской атаки на сайты Burisma и студии "Квартал 95"

По данным американской компании Area 1 Security, российские хакеры в конце 2019 года атаковали сайты украинской газовой компании Burisma и студии "Квартал 95". Нацполиция Украины инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

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Нацполиция будет расследовать дело о взломе
Нацполиция будет расследовать дело о взломе
Фото: pixabay.com

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины начал уголовное производство по факту взлома российскими хакерами серверов украинской компании Burisma и студии "Квартал 95", о чем сообщила американская компания по кибербезопасности Area 1 Security. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

"Недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ", – напомнили в МВД.

Нацполиция открыла уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции" и "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

Нацполиция обратилась в ФБР, в компанию Area 1 Security с просьбой оказать содействие в предоставлении информации.

"Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР", – отметили в МВД.

По данным Area 1 Security, атака на Burisma началась в ноябре 2019 года. Эксперты считают, что российские хакеры искали компромат на Джо Байдена – вероятного соперника на выборах президента США в 2020 году действующего главы государства Дональда Трампа, а также на его сына Хантера Байдена, который входил в совет директоров украинской компании.

Эксперты считают, что в канун Нового, 2020-го, года российские хакеры пытались взломать серверы украинской студии "Квартал 95", чтобы получить доступ к данным бывшего руководителя студии и нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

По данным специалистов американской компании, к атакам, помимо сотрудников ГРУ, причастны хакерские группировки Pawn Storm и Fancy Bear. В Area 1 Security считают, что методы хакеров были похожи на те, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию.

Пока неясно, что удалось найти хакерам.

Теги: Россия, США, МВД, хакеры, полиция, ФБР, Burisma Holdings, расследование, киберполиция, студия Квартал 95, уголовное производство, Нацполиция, кибербезопасность
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