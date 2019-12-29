В Харьковской области задержали группу хакеров. Они взломали более 20 тыс. серверов по всему миру

Трое украинцев и один иностранец на заказ взламывали серверы на территории Украины, Европы и США.

В Харьковской области задержали группу хакеров, которые взломали более 20 тыс. серверов частных организаций и физических лиц по всему миру. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Группа из трех украинцев и одного иностранца была известной на хакерских форумах и на заказ осуществляла взломы серверов на территории Украины, Европы и США.

По данным полиции, хакеры вели свою деятельность с 2014 года. По версии следствия, для атак они с помощью программного обеспечения использовали уязвимости серверов на базе операционной системы ОС Windows. Свои действия они координировали через тайные мессенджеры.

Следователи установили, что часть серверов хакеры использовали для майнинга криптовалюты, DDOS-атак, создания командных центров для вирусов типа stealer и превращения их в инструменты для новых атак. Другую часть взломанных серверов группа продавала другим хакерам, которые занимались майнингом, вымогательством и списанием денег из банковских карт жертв.

На электронных кошельках хакеров обнаружили почти $80 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Одному из участников группы уже сообщили о подозрении.