Киберполиция Украины задержала хакера, который украл данные игровых аккаунтов около 250 тыс. пользователей

22-летний житель Черновицкой области, который похищал данные аккаунтов пользователей одного из игровых сервисов, получил от их продажи более 250 тыс. грн, сообщили в полиции.

Киберполиция разоблачила хакера, который похищал данные аккаунтов пользователей одного из игровых сервисов и продавал их. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 26 декабря.

Подозреваемый – 22-летний житель Черновицкой области.

"Пользователю игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Чтобы его получить, необходимо было перейти по ссылке, которая перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя", – говорится в сообщении.

Для авторизации сайт предлагал ввести логин и пароль пользователя, они сразу направлялись на серверы злоумышленника.

"Таким образом формировались базы данных, продавались с помощью хакерских форумов. Хакеру удалось заработать около 250 тыс. грн... Предварительно установлено, что пострадало более 250 тыс. пользователей", – сообщили в полиции.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, телефон и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.