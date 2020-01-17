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СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья

По данным мэрии Запорожья, СБУ проводит в аэропорту обыски по делу, связанному с действиями бывшего руководства предприятия.

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Суд разрешил обыск в аэропорту Запорожья в декабре 2019 года
Суд разрешил обыск в аэропорту Запорожья в декабре 2019 года
Фото: zp.gov.ua

17 января в международном аэропорту Запорожья проводит обыски Служба безопасности Украины. Об этом проинформировал на своем сайте городской совет Запорожья со ссылкой на директора департамента правового обеспечения мэрии Валерия Зломыногу.

Он сообщил, что решение о проведении обыска принял в декабре 2019 года Октябрьский райсуд Запорожья, поэтому проведение следственных мероприятий "не было неожиданностью".

"Уголовное дело, по которому проводятся обыски в аэропорту, было возбуждено еще в 2015 году и касается действий тогдашнего руководства предприятия. Однако данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, дело было возбуждено еще в 2015 году о событиях, которые имеют место в 2017 году. Где логика? Правильно, ее нет. Как можно возбудить дело о событиях, которых еще не было?" – сказал Зломынога.

Чиновник отметил, что "обыск проходит без каких-либо нарушений и злоупотреблений".

В СБУ информацию об обысках пока не комментировали.

Аэропорт в Запорожье – коммунальное предприятие.

Теги: СБУ, Запорожье, аэропорт, обыски, Служба безопасности Украины
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