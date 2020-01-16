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Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора "Киевтранспарксервиса" – СБУ

По версии следствия, бывший директор коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" передал частной компании в аренду более 150 парковок, несмотря на нарушения со стороны арендаторов, сообщила Служба безопасности Украины.

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Экс-чиновнику объявили о подозрении
Экс-чиновнику объявили о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора "Киевтранспарксервиса". Об этом 16 января сообщила Служба безопасности Украины.

Следователи установили, что в 2016–2018 годах госслужащий заключил договоры с коммерческими структурами о передачи в аренду более 150 парковок в Киеве. По версии следствия, мужчина знал, что арендаторы организовывали паркоместа свыше нормы и самовольно расширяли границы парковок, но ничего не сделал.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Экс-директору сообщили о подозрении.

Теги: Киев, СБУ, аренда, парковка, хищения, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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