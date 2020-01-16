Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора "Киевтранспарксервиса" – СБУ

Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора "Киевтранспарксервиса". Об этом 16 января сообщила Служба безопасности Украины.
Следователи установили, что в 2016–2018 годах госслужащий заключил договоры с коммерческими структурами о передачи в аренду более 150 парковок в Киеве. По версии следствия, мужчина знал, что арендаторы организовывали паркоместа свыше нормы и самовольно расширяли границы парковок, но ничего не сделал.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Экс-директору сообщили о подозрении.