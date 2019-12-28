В горсовете Николаева проходят обыски – мэр

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, обыски проводятся в связи с работами департамента жилищно-коммунального хозяйства с подрядчиками в 2017–2018 годах.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева 28 декабря проходят обыски. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

По его словам, обыски связаны с работами департамента ЖКХ с подрядчиками в 2017–2018 годах и проводятся согласно постановлению суда.

Сенкевич заявил, что городские власти пойдут навстречу следствию и предоставят все необходимые документы.

"Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", – добавил он.

По данным "НикВести", 9 декабря сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины проводили обыски в департаменте ЖКХ в связи с возможным хищением 2 млн грн при проведении работ по обрезке деревьев. Как рассказали изданию в СБУ, вместо формовочной обрезки деревья спиливали и продавали как дрова.