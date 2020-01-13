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Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн из бюджета – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение средств, выделенных на ремонт и реконструкцию детских садиков и школ Днепра.

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Участники схемы выполнили работы по завышенной стоимости
Участники схемы выполнили работы по завышенной стоимости
Фото: ssu.gov.ua

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн из бюджета, сообщила 13 января Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки на почти 130 млн грн для проведения капитального ремонта и реконструкции детских садиков и школ Днепра.

По версии следствия, организаторы схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. В результате тендер выиграли партнерские коммерсанты, заявили в СБУ.

Во время проверки было установлено, что подрядчики выполнили работы не в полном объеме и по завышенной цене. Правоохранители обнаружили, что для ремонта использовались материалы сомнительного качества, а сэкономленные средства были присвоены участниками схемы.

Некачественно проведенные работы нести угрозу жизни и здоровью детей.

Уголовное производство открыто по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, бюджет, Днепр, следствие, растрата, хищения, безопасность, уголовное производство, имущество, Служба безопасности Украины
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