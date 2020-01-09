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ГБР подозревает экс-заместителя главы МЧС в растрате 23,7 млн грн

Бывший заместитель главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций подозревается в растрате государственных денег при строительстве жилья для сотрудников министерства, утверждают в Государственном бюро расследований Украины.

Бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет
Бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных денег. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По версии правоохранителей, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3,4 тыс. м² жилой площади в доме должны были перейти в собственность министерства.

"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Имя экс-чиновника в ГБР не назвали.

Теги: Украина, строительство, экспертиза, МЧС, правоохранители, расследование, растрата, чиновники, Государственное бюро расследований, хищения, подозрение, имущество, квартира, ГБР
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