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В Харьковской области задержали боевика "ЛНР", который собирал информацию об инфраструктуре для организации терактов – СБУ

Боевик террористической организации "ЛНР" собирал информацию о железной дороге и станциях, Харьковском метрополитене и автовокзалах, сообщила Служба безопасности Украины.

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Мужчине сообщили о подозрении
Мужчине сообщили о подозрении
Фото: ssu.gov.uа

Служба безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", который собирал информацию о критической инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что житель Харькова в 2014 году присоединился к террористам на Донбассе. Согласно последним данным правоохранителей, мужчина занимает должность командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса "ЛНР".

СБУ обратила внимание на боевика сразу после его приезда в Харьковскую область из России, так как он начал собирать информацию о железной дороге, станциях, Харьковском метрополитене и автовокзалах. Следователи установили, что мужчина регулярно осматривал объекты. По информации спецслужбы, он планировал передать собранную информацию боевикам для организации терактов и диверсий.

Во время обысков в его жилье нашли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, теракт, Харьков, Донбасс, террористы, боевики, уголовное производство, инфраструктура, Служба безопасности Украины
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