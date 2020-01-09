Боевики "ЛНР" завербовали перевозчиков и собирали данные о пересекающих линию соприкосновения украинцах – СБУ

Частного предпринимателя из оккупированного Алчевска Луганской области вместе с женой завербовали представители "МГБ ЛНР". Боевики поставили им задачу передавать информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок, а также о людях, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

Сотрудники СБУ задержали предпринимателя из Алчевска и его жену Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины в Луганской области разоблачила предпринимателей, которые в интересах "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат", – говорится в сообщении.

По данным контрразведки, супругов год назад завербовали представители "МГБ ЛНР". Боевики поставили задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Кроме того, представители оккупационной власти требовали от них перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

"Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", – сообщили в СБУ.

Супругов задержали во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированных территорий: свидетельства о праве на наследство, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для заочного оформления выплат.

"Во время проведения контрразведывательных мероприятий оперативники СБУ получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков сj "спецслужбой" боевиков и установили личности кураторов", – отметили в пресс-службе.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию нелегального канала.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.